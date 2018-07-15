Лучшим футболистом ЧМ-2018 назван игрок команды, проигравшей в финале

Практически всегда по итогам чемпионатов мира по футболу лучшим игроком признается футболист команды, завоевашей золотые медали. ЧМ-2018 стал исключением.

Хотя победу одержала сборная Франции, победившая в финале сборную Хорватии - 4:2, лучшим футболистом чемпионата мира признан полузащитник хорватской сборной Лука Модрич.

Остальные индивидуальны призы получили: Гарри Кейн (Англия) - лучший бомбардир. Кейн провел 6 голов. Тибо Куртуа (Бельгия) - лучший вратарь. Килиан Мбаппе (Франция) - лучший молодой игрок.