Лучший боец мира вновь попался на допинге

30 июля на турнире UFC 214 Джон Джонс победил Даниэля Кормье нокаутом в третьем раунде и вернул себе звание чемпиона промоушена в полутяжелом весе и стал лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий.

Перед боем бойцы сдали допинг-пробы. Сегодня стало известно, что Джонс употреблял допинг.

По сообщениям американских СМИ, в его организме был обнаружен стероид туринабол. Теперь он будет лишен чемпионского звания, и, скорее всего, будет дисквалифицирован на два или три года.

Пояс вернется к Даниэлю Кормье.

Джонс не впервые нарушил правила антидопинговой политики.

7 июля 2016 года антидопинговое агентство США уведомило UFC о потенциальном нарушении Джоном Джонсом антидопинговой политики организации, выявленном во время внеконкурсного тестирования, состоявшегося 16 июня. Позже стало известно, что Джон Джонс попался на блокаторе эстрогенов, после чего был дисквалифицирован на один год.