Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" стал обладателем Кубка Лихтенштейна

03 мая 2018 г. 16:54
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Сербский футболист с украинским паспортом Марко Девич, являющийся рекордсменом харьковского "Металлиста" по количеству забитых голов, теперь может похвастаться тем, что является обладателем Кубка Лихтенштейна.

В карликовом Лихтенштейне есть одна профессиональная футбольная команда  - это "Вадуц", за который как раз и выступет 34-летний Девич.

В розыгрыше Кубка Лихтенштейна "Вадуц" без проблем дошел до финала, равно как и в финале, не встретил серьезного  сопротивления со стороны аматроского "Бальцерса".

"Вадуц" выиграл финальный матч Кубка Лихтенштейна у "Бальцерса" со счетом 3:0.

Девич провел на поле 85 минут, после чего был заменен. При этом Девич ушел с поля без гола.

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