Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич будет играть в Азербайджане

05 августа 2018 г. 19:32
1 просмотр

Накануне старта сезона 2018/19 гг. в чемпионате Азербайджана новичок азербайджанской высшей лиги бакинский "Сабах" подписал в качестве свободного агента знакового футболиста для харьковского футбола - 34-летнего Марко Девича.

Девич, доживающий свой футбольный век, заключил контракт с "Сабахом" на 2 года.

Последней командой Девича был "Вадуц" из Лихтенштейна, выступающий в первой лиге чемпионоата Швейцарии. Летом "Вадуц" и Девич разорвали контракт по взаимной договоренности.

Покинув в 2014-м году "Металлист", Девич поиграл, помимо "Вадуца", за российские клубы "Рубин" и "Ростов", а также за "Аль-Райян" из Катара.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.