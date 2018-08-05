Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич будет играть в Азербайджане

Накануне старта сезона 2018/19 гг. в чемпионате Азербайджана новичок азербайджанской высшей лиги бакинский "Сабах" подписал в качестве свободного агента знакового футболиста для харьковского футбола - 34-летнего Марко Девича.

Девич, доживающий свой футбольный век, заключил контракт с "Сабахом" на 2 года.

Последней командой Девича был "Вадуц" из Лихтенштейна, выступающий в первой лиге чемпионоата Швейцарии. Летом "Вадуц" и Девич разорвали контракт по взаимной договоренности.

Покинув в 2014-м году "Металлист", Девич поиграл, помимо "Вадуца", за российские клубы "Рубин" и "Ростов", а также за "Аль-Райян" из Катара.