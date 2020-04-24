Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" объявил о завершении карьеры

36-летний Марко Девич вешает бутсы на гвоздь.

В эфире телеканала "Футбол 1" Девич заявил:

Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.