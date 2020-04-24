Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" объявил о завершении карьеры

24 апреля 2020 г. 12:00
Автор: Виталий Лабскир
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36-летний Марко Девич вешает бутсы на гвоздь.

В эфире телеканала "Футбол 1" Девич заявил:

Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.

За харьковский "Металлист" Девич выступал с 2006 по 2012 гг. и с 2013 по 2014 гг. С 87-ю голами Девич является лучшим бомбардиром в истории "Металлиста".

Последней командой в карьере Девича стал азербайджанский "Сабах".

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