Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" объявил о завершении карьеры

36-летний Марко Девич вешает бутсы на гвоздь.
В эфире телеканала "Футбол 1" Девич заявил:
Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.
За харьковский "Металлист" Девич выступал с 2006 по 2012 гг. и с 2013 по 2014 гг. С 87-ю голами Девич является лучшим бомбардиром в истории "Металлиста".
Последней командой в карьере Девича стал азербайджанский "Сабах".