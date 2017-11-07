Лучший бомбардир в истории "Металлиста" Марко Девич забил гол за команду из Лихтенштейна

Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич проводит нінешний сезон в команде "Вадуц" из Лихтенштейна, которая выступает в первой лиге чемпионата Швейцарии по футболу. В поединке 14-го тура "Вадуц" встречался" с "Арау", и этот матч оказался результативным для Девича.

"Вадуц" победил 4:1. При этом Девич забил гол на 40-й минуте, сдлеав счет 3:0. Партнеры по "Вадуцу" вывели Девича на пустые ворота, и Марко оставалось только завести в них мяч.

У "Вадуца" после этой победы стало 19 очков. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице первой лиги чемпионата Швейцарии.

На видео гол Девича в обзоре матча на 01.50.