Вратарь, из-за которого за "Вальядолид" не играет украинец Лунин, совершил ляп

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, отданный в аренду в другой испанский клуб - "Вальядолид", не имеет игровой практики, поскольку основным голкипером "Вальядолида" является Жорди Масип. При этом Масип допускает грубейшие ошибки.

Так, в матче 13-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" крупно проиграл "Алавесу" - 0:3. Второй гол в этом матче целиком и полностью на совести Масипа, который упустил мяч из рук, после чего футболисту "Алавеса" Томасу Пине оставалось лишь поразить пустые ворота.

Ниже, в видеообзре матча ляп конкурента Андрея Лунина - Жорди Масипа на 25-й секунде.