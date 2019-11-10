Вратарь, из-за которого за "Вальядолид" не играет украинец Лунин, совершил ляп

10 ноября 2019 г. 13:02
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, отданный в аренду в другой испанский клуб - "Вальядолид", не имеет игровой практики, поскольку основным голкипером "Вальядолида" является Жорди Масип. При этом Масип допускает грубейшие ошибки.

Так, в матче 13-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" крупно проиграл "Алавесу" - 0:3. Второй гол в этом матче целиком и полностью на совести Масипа, который упустил мяч из рук, после чего футболисту "Алавеса" Томасу Пине оставалось лишь поразить пустые ворота.

Ниже, в видеообзре матча ляп конкурента Андрея Лунина - Жорди Масипа на 25-й секунде.

Видео: 

Resumen de Deportivo Alavés vs Real Valladolid (3-0)

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