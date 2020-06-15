Мадридский "Реал" победил в первом матче после рестарта чемпионата Испании, но пропустил курьезный гол

15 июня 2020 г. 18:58
Автор: Виталий Лабскир
2 просмотра

В Испании после возобновления чемпионата страны по футболу продолжается увлекательная борьба "Барселоны" и мадридского "Реала" за золотые медали.

"Барселона" начала с крупной победы над "Мальоркой" - 4:0.

"Реал" ответил комфортной победой над "Эйбаром" - 3:1. Причем свои три мяча футболисты "Реала" забили в первом тайме, а затем пропустили один во втором при достаточно курьезных обстоятельствах - мяя рикошетом от игрока Эйбара Педро Бигаса пролетел между ног вратря "Реала" Тибо Куртуа и оказался в воротах.

В турнирной таблице между "Барселоной" и "Реалом" сохранился статус-кво - "Барселона" опережает "Реал" на 2 очка.

Видео: 

Resumen de Real Madrid vs SD Eibar (3-1)

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53