Мадридский "Реал" празднует дома 12-й титул победителей Лиги Чемпионов

05 июня 2017 г. 14:28
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Футболисты мадридского "Реала", возвратившись в столицу Испании из валлийского Кардиффа, где в финале Лиги Чемпионов победили туринский "Ювентус" - 4:1, купаются в лучах славы.

"Реал" в 12-й раз в своей истории стал обладателем самого престижного европейского клубного трофея.

По этому поводу был подготовлен специальный автобус, на котором триумфаторы приехали в центр Мадрида на площадь Сибелис, где их привествовали десятки тысяч людей.

Еще одна часть празднеств состоялась на домашнем стадионе "Реала" Сантьяго Бернабеу".

Видео: 

The squad and fans celebrate our Champions League victory at Cibeles!

Our Champions League celebrations at the Bernabéu!

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