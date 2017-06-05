Мадридский "Реал" празднует дома 12-й титул победителей Лиги Чемпионов

Футболисты мадридского "Реала", возвратившись в столицу Испании из валлийского Кардиффа, где в финале Лиги Чемпионов победили туринский "Ювентус" - 4:1, купаются в лучах славы.

"Реал" в 12-й раз в своей истории стал обладателем самого престижного европейского клубного трофея.

По этому поводу был подготовлен специальный автобус, на котором триумфаторы приехали в центр Мадрида на площадь Сибелис, где их привествовали десятки тысяч людей.

Еще одна часть празднеств состоялась на домашнем стадионе "Реала" Сантьяго Бернабеу".