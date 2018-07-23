Мадридский "Реал" представил своего украинского вратаря из Харьковской области Андрея Лунина

23 июля 2018 г. 15:13
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19-летний украинский футбольный вратарь Андрей Лунин, родившийся в Краснограде Харьковской области, и начинавший свою карьеру в молодежном составе харьковского "Металлиста", сегодня был официально представлен в качестве голкипера мадридского "Реала".

Презентовал Лунина президент "Реала" Флорентино Перес.

После официальной части, состоявшейся в офисе "королевского клуба", Лунин вышел на поле легендарного мадридского стадиона "Сантьяго Бернабеу", немного попозировал, после чего стал бросать на трибуну мячи приветствовавшим его фанатам "Реала".

Видео: 

Full Stream | LUNIN'S REAL MADRID Presentation

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