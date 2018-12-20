Мадридский "Реал" с хет-триком Бейла вышел в финал клубного чемпионата мира

В ОАЭ определился второй финалист клубного чемпионата мира по футболу.

Путевка в финал разыгрывалась в полуфинальном противостоянии победителя азиатской Лиги Чемпионов японякой команды "Касима Антлерс" и победителя европейской Лиги Чемпионов испанского "Реала" из Мадрида.

"Реал" вышел в финал, одержав победу со счетом 3:1. За испанский "королевский клуб" хет-триком отметился Гарет Бейл. На что соперники ответили голом престижа Семы Дои.

В финале соперинком "Реала" будет команда "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.