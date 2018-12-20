Мадридский "Реал" с хет-триком Бейла вышел в финал клубного чемпионата мира

20 декабря 2018 г. 14:43
1 просмотр

В ОАЭ определился второй финалист клубного чемпионата мира по футболу.

Путевка в финал разыгрывалась в полуфинальном противостоянии победителя азиатской Лиги Чемпионов японякой команды "Касима Антлерс" и победителя европейской Лиги Чемпионов испанского "Реала" из Мадрида.

"Реал" вышел в финал, одержав победу со счетом 3:1. За испанский "королевский клуб" хет-триком отметился Гарет Бейл. На что соперники ответили голом престижа Семы Дои.

В финале соперинком "Реала" будет команда "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Видео: 

Kashima Antlers v Real Madrid - MATCH 6

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.