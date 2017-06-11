Мальчик выбежал на поле во время отборочного матча к ЧМ-2018 Латвия - Португалия, чтобы обнять Роналдо

Весьма милое нарушение правопорядка произошло в Риге во время футбольного матча сборных Латвии и Португалии в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018

На поле сумел прорваться 9-летний мальчик. Он добежал до Роналдо, после чего ребенок и звездный футболист обнялись.

Затем появился стюарт и вывел мальчика с поля.

Следует отметить, что в Риге именно во время матчей Латвия - Португалия посторонние люди не впервые выбегают на футбольное поле.

Так, 12 лет назал в квалификационном поеднке Латвия - Португалия к ЧМ-2006 на поле выбежала девушка с обнаженной грудью и достаточночно долго демонстрировала свои телеса, пока не вмешались полицейские.

Ниже - видео обоих вышеописанных эпизодов.