“Манчестер Юнайтед” хочет арендовать Усмана Дембеле - новости спорта®

На турнире в Праге украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла Александрову. Для нашей соотечественницы это большое достижение, ведь это первая победа над спортсменкой из ТОП-30 за последние 1,5 года. Тем временем, Марта Костюк готовится к матчу против Камилы Джорджи. А Даяна Ястремская вообще снялась с турнира из-за стоматологических проблем.

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В этом выпуске наши журналисты расскажут, как “Манчестер Юнайтед” усиливает свой состав, и сколько заработала Катарина Завацкая за время карантина.

“Манчестер Юнайтед” нацелился на вингера “Барселоны” Усмана Дембеле

“Манчестер Юнайтед” решил усилить свой состав вингером “Барселоны” Усманом Дембеле. Футболист станет неплохой заменой хавбеку “Боруссии” Джейдону Санчо. Причем сам Санчо, скорее всего, останется в Дортмунде, так как продлил контракт с немецким клубом.

Представители “Манчестер Юнайтед” уже окончили переговоры о контракте с 23-летним французским футболистом. Возможно, его арендуют на один сезон с последующим обязательным выкупом.

В сезоне 2019/20 Дембеле сыграл только 5 матчей в Ла Лиге. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Завацкая рассказала, сколько заработала за время пандемии коронавируса

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая рассказала в новостях про теннис https://sportarena.com/tennis/ в своем эксклюзивном интервью о доходах во время пандемии COVID-19.

Теннисистка вспомнила свои выступления на мини-турнире во Франции, где ей полагались призовые. Никто из участников не получал рейтинговых очков за эти матчи. Поэтому каждый спортсмен играл до конца турнира вне зависимости от того, выиграл он предыдущие матчи или нет. Каждый мини-турнир состоял из 3-х матчей, игра шла за каждое место. Призовые за выход на корт - 100 евро. В случае победы выплачивалась премия 300 евро. Катарина Завацкая сыграла в 6-ти матчах, из которых 5 она выиграла.

В начале июня Катарина встретилась в первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Впервые теннисистка познакомилась со “звездой” в Таллине во время матчей Кубка Федерации. Свитолина прилетела в Монако на отдых со своей подругой и написала, не хочет ли Катарина потренироваться с ней. Естественно, украинка сразу согласилась. Элина дважды потренировалась с Катариной, затем спортсменки общались и отдыхали.