Марадона хотел подраться с болельщиками, которые его оскорбили

Главный тренер мексиканского футбольного клуба "Дорадос" аргентинец Диего Марадона влип в очередную скандальную историю.

"Дорадос" не сумел пробиться в высшую лигу чемпионата Мексики. В стыговых матчах "Дорадос" выиграл первый матч у команды "Атлетико Сан-Луис" 1:0 и проиграл в ответном - 2:4.

После повторного поединка болельщики стали скандировать в подтрибунном помещении в адрес Марадоны: "Maradona se la come!" Это оскорбительное ругательство. Цензурные рамки не позволяют дать его перевод.

Марадона попытался подраться с кричавшими, но сотрудники "Дорадоса" затащили Диего в лифт.