Марадона хотел подраться с болельщиками, которые его оскорбили

05 декабря 2018 г. 16:52
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Главный тренер мексиканского футбольного клуба "Дорадос" аргентинец Диего Марадона влип в очередную скандальную историю.

"Дорадос" не сумел пробиться в высшую лигу чемпионата Мексики. В стыговых матчах "Дорадос" выиграл первый матч у команды "Атлетико Сан-Луис" 1:0 и проиграл в ответном - 2:4.

После повторного поединка болельщики стали скандировать в подтрибунном помещении в адрес Марадоны: "Maradona se la come!" Это оскорбительное ругательство. Цензурные рамки не позволяют дать его перевод.

Марадона попытался подраться с кричавшими, но сотрудники "Дорадоса" затащили Диего в лифт.

 

Видео: 

Maradona se la come

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