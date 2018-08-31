Маркевич выбрал соперника для харьковского "Металлиста 1925" в третьем предварительном раунде Кубка Украины

В Киеве состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу, которую проводил бывший тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич.

Единственной команде, представляющей Харьков в нынешнем розыгрыше Кубка Украины - "Металлисту 1925" Маркевич выбрал в соперники команду "Калуш" из Ивано-Франковской области.

Поскольку "Калуш" играет во Второй лиге, а "Металлист 1925" - в Первой, матч состоится на поле команды низшего дивизиона, то есть "Калуша".

Базовая дата проведения матча - 26 сентября.