Маркевич выбрал соперника для харьковского "Металлиста 1925" в третьем предварительном раунде Кубка Украины

31 августа 2018 г. 12:57
1 просмотр

В Киеве состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу, которую проводил бывший тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич.

Единственной команде, представляющей Харьков в нынешнем розыгрыше Кубка Украины - "Металлисту 1925" Маркевич выбрал в соперники команду "Калуш" из Ивано-Франковской области.

Поскольку "Калуш" играет во Второй лиге, а "Металлист 1925" - в Первой, матч состоится на поле команды низшего дивизиона, то есть "Калуша".

Базовая дата проведения матча - 26 сентября.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.