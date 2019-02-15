Марш немецких фанов по Харькову, и боевая ничья в матче "Шахтера" с "Айнтрахтом"

Харьков накануне был в эпицентре европейской футбольной жизни. Донецкий "Шахтер" и немецкий "Айнтрахт" провели первый из двух матчей 1/16 финала Лиги Чемпионов. Многочисленные немецкие болельщики прошли маршем по городу. А на футбольном поле голы за "Шахтер" забивали бывшие футболисты харьковского "Металлиста".

Уже в достаточно далеком 2012-м году фаны футбольной сборной Голландии предваряли маршем каждый матч своих любимцев в Харькове во время чемпионата Европы. В бурном 2014-м харьковские ультрас проводили патриотические марши к матчам "Металлиста". Именно на тех маршах родилась кричалка о сущности Путина. И, вот, накануне вечером, маршем в поддержку своей команды прошли от площади Конституции до стадиона "Металлист" болельщики "Айнтрахта". Публика оказалась разная: от вежливых бюргеров до агрессивных хулиганов, пытавшихся нанести физический вред оператору и разбить камеру. К тому же на пути марша немцы оставили кучу разного мусора.

Что касается непосредственно футбола "Шахтер" - "Айнтрахт", немецкая команда дважды вела в счете. Украинская дважды отыгрывалась. Причем за "Шахтер" забивали бывшие игроки харьковского "Металлиста" Марлос и Тайсон. В итоге - ничья 2:2. При этом "Шахтер", из-за удаления Тараса Степаненко, 80 из 90-минут матча играл в меньшинстве.

Тарас Степаненко, футболист "Шахтера":

Единственные у меня эмоции - спасибо команде, что выстояли, выдержалы этот темп. Сыграли вничью. Мне тяжело что-то говорить. Я подвел команду. Единственное, что я могу сказать - это попросить прощения у команды, у клуба, у болельщиков, потому что я уверен, что если бы мы играли в полных составах, то был бы победный результат.

Болельщиков "Шахтера", которые покидали стадион "Металлист" после такой ничьи, в большинстве своем, этот результат не разочаровал.

Удаление Степаненко очень значительно сыграло на построение. "Шахтер" стал тут же проигрывать во владении мяча. И, как бы, это была основная проблема. Но, молодцы, во втором тайме перестроились, начали атаковать, и это дало результат. Сподіваюся, що в наступній грі "Шахтар" переможе. "Айнтрахт" не видався командою, з якою неможливо грати. В другому таймі з'явилися моменти, з'явилась гра. "Шахтар" розбігався. Игра, конечно, тяжело далась. Удаление сыграло свою роль. Я думаю, поломало чуть-чуть планы на игру. Но, в принципе, я думаю, молодцы ребята. Результат 2:2. Ждем в Германии победы. "Шахтер" - чемпион!

Итак, ответная через неделю в Германии. "Шахтеру" для выхода в 1\ 8-й финала нужна или победа, или более результативная, чем 2:2, ничья.