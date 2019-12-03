Машина пробила стену зала во время гандбольного матча

Гандболисты и зрители в ужасе стали убегать, опасаясь, что это теракт.

Так произошло в пригороде Стокгольма - Мерсте во время матча юношеского чемпионата Швеции между командами "Мерста" и "Викингахаллен". Машина врезалась в стену зала, гле проходил гандбольный поединок.

Игроки побежали из зала. Зрители - с трибун.

К счастью, как оказалось, о теракте речь не шла. Водитель просто не справился с управлением. Он задержан шведской полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде и небрежности в движении.