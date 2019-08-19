 

Массовая авария на первом круге

19 августа 2019 г. 16:49
Автор: Виталий Лабскир
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На первом круге гонки американской автомобильной серии Indycar на этапе в Поконо произошли массовые столкновения болидов, мчавших на большой скорости.

В общей сложности в "мясорубку" угодили 5 машин. Пилоты, которые ими управляли были доставлены в медицинский центр.

Госпитализация в итоге понадобилась одному из гонщиков -  Феликсу Розенквисту, чей болид "взлетел" и врезался в стену.

 

 

на первом круге гонки этапа в Поконо

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/auto/news-3828443-na-pervom-kruge-gonki-indycar-v-pokono-proizoshla-massovaja-avarija.html?utm_source=copypaste
Видео: 

Massive wreck in first lap of IndyCar ABC Supply 500 | Motorsports on NBC

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