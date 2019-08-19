Массовая авария на первом круге

На первом круге гонки американской автомобильной серии Indycar на этапе в Поконо произошли массовые столкновения болидов, мчавших на большой скорости.

В общей сложности в "мясорубку" угодили 5 машин. Пилоты, которые ими управляли были доставлены в медицинский центр.

Госпитализация в итоге понадобилась одному из гонщиков - Феликсу Розенквисту, чей болид "взлетел" и врезался в стену.

на первом круге гонки этапа в Поконо Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/auto/news-3828443-na-pervom-kruge-gonki-indycar-v-pokono-proizoshla-massovaja-avarija.html?utm_source=copypaste