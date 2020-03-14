Массовая драка. Арбитр удалил 8 футболистов

14 марта 2020 г. 17:56
Автор: Виталий Лабскир
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В относительно спокойной с точки зрения пандемии коронавируса Латинской Америке прошел очень брутальный футбольный матч.

В рамках группового турнира Кубка Либертадорес встречались две дразильские команды "Гремио" и "Интернасьонал".

Сам матч завершился вничью - 0:0.

Зато на последних минутах матча случились две массовые драки с участием как футболистов, находившихся на поле, так и с участием запасных игроков.

В результате арбитр удалил восемь футболистов - по два полевых и два запасных игрока каждой команды.

Видео: 

Pancadaria Grêmio X internacional libertadores 2020 | Briga generalizada

Porradaria no Grenal Libertadores 2020 GRÊMIO X INTERNACIONAL BRIGA CONFUSÃO

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