Массовая драка. Арбитр удалил 8 футболистов

В относительно спокойной с точки зрения пандемии коронавируса Латинской Америке прошел очень брутальный футбольный матч.

В рамках группового турнира Кубка Либертадорес встречались две дразильские команды "Гремио" и "Интернасьонал".

Сам матч завершился вничью - 0:0.

Зато на последних минутах матча случились две массовые драки с участием как футболистов, находившихся на поле, так и с участием запасных игроков.

В результате арбитр удалил восемь футболистов - по два полевых и два запасных игрока каждой команды.