Массовая драка футбольных фанатов во Львове

Сегодня во Львове состоится футбольный матч групповой стадии Лиги Европы между украинской "Александрией" и французским "Сент-Этьеном", а накануне футбольные фанаты устроили массовую драку.

Дрались ультрас львовских "Карпат" против "объединенной команды" ультрас "Сент-Этьена" и хорватского "Хайдука". С обоих сторон было приблизительно по 80 человек. Драка состоялась в центре Львова.

Задержаны 4 человека.

Получили травмы двое полицейских, разгонявших драчунов. Также повреждены два полицейских автомобиля.