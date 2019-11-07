Массовая драка футбольных фанатов во Львове

07 ноября 2019 г. 13:41
Автор: Виталий Лабскир
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Сегодня во Львове состоится футбольный матч групповой стадии Лиги Европы между украинской "Александрией" и французским "Сент-Этьеном", а накануне футбольные фанаты устроили массовую драку.

Дрались ультрас львовских "Карпат" против "объединенной команды" ультрас "Сент-Этьена" и  хорватского "Хайдука". С обоих сторон было приблизительно по 80 человек. Драка состоялась в центре Львова.

Задержаны 4 человека.

Получили травмы двое полицейских, разгонявших драчунов. Также повреждены два полицейских автомобиля.

Видео: 

Драка футбольных фанатов во Львове

Заворушення в центрі Львова. 6-7 листопада

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