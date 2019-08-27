Массовая драка из-за забитого гола

Футболист забил гол, проигнорировав правила Fair Play. После чего соперники стали бегать за голеодором, дабы побить.

На 45-й минуте матча чемпионата Сербии по футболу между командами "Металац" и "Бачка" футболист "Бачки", получив травму, остался лежать на газоне. Его партнеры по команде остановились, надеясь, что игроки "Металаца" выбьют мяч в аут.

Но, наплевав на Fair Play, футболист "Металаца" Никола Грбович направил мяч в ворота "Бачки" и открыл счет в этом матче.

Правда, порадоваться Грбовичсу не удалось. На него в буквальном смысле устроили охоту игроки "Бачки", дабы наказать. В результате случилась массовая драка, после которой арбитр удалил двух футболистов "Бачки" и одного - "Металаца".

Гол Грбовича был засчитан.Во втором тайме "Металац" забил еще раз, уже без драки, и в итоге победил 2:0.

Ситуация, приведшая к скандальному голу Грбовича и последующая драка ниже, в видеообзоре матча, с 20-й секунды.