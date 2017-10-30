Массовая драка на льду российских и китайских хоккеистов

Хоккеисты команд «Куньлунь РС Юниор» (Китай) и «Тайфун» (Приморский край) устроили массовую драку в матче Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Конфликтная ситуация возникла на 59-й минуте встречи, когда игрок «Тайфуна» Никита Кочергин ударил соперника коленом. После этого хоккеисты разбились по парам и начали драться. Всего в потасовке приняли участие десять человек.

Арбитрам встречи почти в течение минуты не удавалось разнять спортсменов.

По итогам драки судьи выписали хоккеистам в общей сложности 252 минуты штрафа.