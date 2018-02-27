Массовая драка началась после того, как Овечкин получил древком клюшки по лицу

Российская "звезде" клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину досталось от соперника.

"Вашингтон" встречался с "Коламбусом".

Как раз в тот момент, когда прозвучала сирена об окончании первого периода, хоккеист "Коламбуса" Мэтт Калверт врезал Овечкину. Причем не выпуская клюшки из рук. Овечкин, получив чувствительный удар как перчатками Калверта, так и древком клюшки, упал от боли на лед.

После чего началась потасовка.

Когда страсти улеглись, хоккеисты ушли в раздевалки, а судьи выписали матч-штраф Калверту и две минуты игроку "Вашингтона" Тому Уилсону, заступившемуся за Овечкина.

Остается еще добавить, что Овечкин повздорил с главным тренером Коламбуса Джоном Тортореллой. Торторелла обвинил Овечкина в симуляции. Но затем, поняв, что россиянину действительно сильно досталось от Калверта, признал, что Овечкин - не симулировал