Массовая драка российских и словацких хоккеистов на турнире в Беларуси. Матч не доигран

26 апреля 2018 г. 12:28
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В белорусском городе Могилев проходит такой себе хоккейный турнир "Кубок Победы", на котором выступают 16-летние хоккеисты. На этом турнире устроила громкий скандал российская команда ХК "Русь".

"Русь" встречалась со словацкой командой "Банска Быстрица".

К 12-й минтуе первого тайма словацкая команда вела в счете - 2:1. При этом матч проходил очень грубо. И, вот, хоккеисты российской команды принялись массово бить словаков. Причем не только на самой ледовой площадке, но и на скамейке.

В конце концов арбитр остановил этот матч-избиение, который так и не был закончен.

Видео: 

"Русь" - "Банска" массовая драка 16-ти летних хоккеистов

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