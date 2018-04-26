Массовая драка российских и словацких хоккеистов на турнире в Беларуси. Матч не доигран

В белорусском городе Могилев проходит такой себе хоккейный турнир "Кубок Победы", на котором выступают 16-летние хоккеисты. На этом турнире устроила громкий скандал российская команда ХК "Русь".

"Русь" встречалась со словацкой командой "Банска Быстрица".

К 12-й минтуе первого тайма словацкая команда вела в счете - 2:1. При этом матч проходил очень грубо. И, вот, хоккеисты российской команды принялись массово бить словаков. Причем не только на самой ледовой площадке, но и на скамейке.

В конце концов арбитр остановил этот матч-избиение, который так и не был закончен.