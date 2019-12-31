Массовая предновогодняя драка в хоккейном матче

До финальной сирены оставалось всего 20 секунд

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Оттавой" и "Питтсбургом" шла последняя минута третьего периода. "Питтсбург" выигрывал 5:2 (так этот поединок и завершился). Раздосадованные хоккеисты "Оттавы" Брейди Тачак и Марк Боровецки устроили у борта охоту на игрока "Питтсбурга" Евгения Малкина, сделавшего в этом матче голевой дубль.

Охота вышла знатной и переросла в массовую драку. Причем после того, как страсти, казалось, улеглись, они вспыхнули с новой силой.

В результате Ткачак и Боровецки получили по 10 минут штрафа за неспортивное поведение. Также Ткачаку был выписан двухминутный штраф за грубую игру. Всего же за эту драку, произошедшую за 20 секунд до финальной сирены, арбитр раздал хоккеистам обеих команд в общей сложности 38 штрафных минут.