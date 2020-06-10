Мастерство «соучастника». Футболист отдал три результативные передачи, приведшие к разгрому

10 июня 2020 г. 16:30
Автор: Виталий Лабскир
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Авторами трех голов стали три разных игрока, зато автором всех трех результативных передач – один и тот же.

В Германии определился первый финалист Кубка страны. В полуфинале встречались клуб аж четвертого дивизиона «Саарбрюкен», сумевший дойти до столь далекой стадии и клуб первой немецкой бундеслиги леверкузенский «Байер».

«Байер» победил 3:0 и вышел в финал. Забивали за леверкузенскую команду Мусса Диаби, Лукас Аларио и Карим Бельараби. При этом во всех трех случаях «соучастником» взятий ворот был Керем Демирбей. Он отдал три результативные передачи.

В финале соперником «Байера» будет победитель второго полуфинала «Бавария» (Мюнхен) – «Айнтрахт» (Франкфурт).

Видео: 

Bayers Traum-Kombi beendet Pokal-Märchen! Saarbrücken - Leverkusen 0:3 | Highlights | DFB-Pokal

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