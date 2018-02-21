Матч 1\8 финала Лиги Чемпионов в Харькове. "Шахтер" - "Рома"

В футбольную летопись Харькова сегодня будет вписана новая яркая страница. Впервые в истории город примет матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Главные участники этого действа донецкий "Шахтер" и итальянская "Рома" прилетели в Харьков и провели традиционные обязательные предматчевые мероприятия. Харьковский стадион "Металлист" будет заполнен до отказа.

Делегация "Ромы", прилетела чартером в Харьков из столицы Италии. Первым вышел сам легендарный "Император Рима" - личность, о которой, наверное, слышали даже люди далекие от футбола - Франческо Тотти. Он 25 лет играл за "Рому", а сейчас является директором клуба. Наиболее харизматичный из ныне действующих игроков итальянской команды - ее капитан Даниэле де Росси не отказывал болельщикам в автографах. А на предматчевой пресс-конференции сказал, что расценивает шансы "Ромы" и "Шахтера" на успех, как 50 на 50.

Даниэле де Росси, капитан "Ромы":

Я - капитан команды. К матчу подхожу спокойно и уверенно, без дополнительного давления. Своим партнерам я даже ничего не должен говорить, потому что нас объединяет одна цель - мы хотим идти дальше в Лиге Чемпионов.

"Рома" провела на поле стадиона "Металлист" предматчевую тренировку. Как показалось, игрокам на ней было довольно прохладно после +10 градусов, которые сейчас в Риме.

"Шахтер" в Харькове накануне матча с "Ромой" не тренировался. Тренировку он провел в Киеве. После чего и прилетел в Харьков. В делегации "Шахтера" также прибыл, чтобы поддержать команду, Дарио Срна, дисквалифицирован за допинг. Присутствует, причем в хорошем настроении, один из ключевых игроков "Шахтера" - бразилец Бернард. Четыре дня назад он вывихнул плечо. Однако, врачи успели восстановить Бернарда. Вообще же на поле будет жарко.

Богдан Бутко, футболист "Шахтера":

В "Роме" не может быть плохих футболистов. Неважно, кто будет завтра играть у меня на фланге. Я постараюсь сыграть в свой футбол. Это будет эль-Шарави, или кто-то другой, я просто постараюсь в свой футбол сыграть и не дать сопернику ничего сделать у наших ворот.

В любом случае матч в Харькове не даст ответа, кто выйдет в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Все будет решаться в ответной игре в Риме.