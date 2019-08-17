Матч чемпионата Армении по футболу не доигран из-за массовой драки

Серьезные беспорядки в армянском клубном футболе.

В календарном матче Первой лиги чемпионата Армении между командами "Ван" (Черенцаван") - "Локомотив" (Ереван) во вторм тайме сначала возникла небольшая потасовка на поле. Затем она переросла в серьезные волнения с участием не только футболистов и персонала обеих команд, но и болельщиков, вышедших в игровую зону.

Страсти то вспыхивали, то затихали, то вновь вспыхивали. Ниже, на первом видео этот процесс начинается с 2:50.

Когда ситуация, вроде бы, окончательно успокоилась, "Локомотив" отказался продолжать матч, и команда под серьезным прессингом разгневанных фанов "Вана" покинула поле. Этот процесс на втором видео.

Остается добавить, что ереванский "Локомотив" - самый украинский футбольный клуб Армении. В заявке команды 8 украинских футболистов, а также украинский главный тренер Анатолий Писковец.