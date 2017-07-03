Матч Кубка Украины "Металлист 1925" - "Нива" (Тернополь) перенесен в Харьков

Изменилось место проведения матча первого предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины между тернопольской "Нивой" и харьковским "Металлистом 1925". Согласно жеребьевке, игра должна была проходить на поле тернопольской команды

Кка сообщил официальный сайт "Металллиста 1925", харьковский клуб откликнулся на просьбу "Нивы" и изыскал возможность провести матч в Харькове. Соответствующие документы отправлены в Федерацию футбола Украины.

Таким образом, игра состоится 9 июля не в Тернополе, а в Харькове.