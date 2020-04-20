Матч лидеров с пенальти на 90+5 минуте

20 апреля 2020 г. 13:44
Автор: Виталий Лабскир
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На третий тур чемпионата Таджикистана по футболу пришелся матч двух команд, которые исключительно побеждали в двух стартовых турах. Действующий чемпион страны "Истиклол" (Душанбе), ведомый украинским главным тренром Виталием Левченко, принимал команду "Хатлон" из Бохтара.

"Истиклолу" дважды по ходу матча удалось отыгрываться. Причем во второй раз - с пенальти, назначенном на 90+5 минуте. Реализовал 11-метровый Манучехр Джажилов, и матч завершился вничью - 2:2.

Весь матч за "Истиклол" отыграл украинский футболист Алексей Ларин.

После трех туров в чемпионате Таджиистана не осталось команды, которая бы не потеряла очки. А во главе турнирной таблицы сохранилось двоевластие - у "Истиклола" и "Хатлона" по 7 очков.

Видео: 

Чемпионат Таджикистана-2020: видеообзор матча «Истиклол» – «Хатлон» – 2:2

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