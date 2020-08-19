Матч плей-офф НБА пришлось остановить из-за того, что перекосился баскетбольный щит

19 августа 2020 г. 12:02
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Вышла техническая неувязочка.

Состоялся первый матч плей-офф НБА 1/4 финала Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Во второй четверти при счете 46:41 в пользу "Портленда" баскетболист "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис должен был исполнять штрафные броски, но не стал этого делать, указав орбитру, что щит перекошен.

Как оказалось, в предыдущей атаке баскетболистов "Лейкерс" Дуайт Ховард, исполнив слэм-данк, "сдвинул" щит, повиснув на кольце.

В результате пришлось чинить конструкцию, и только после этого матч был продолжен.

В конце концов "Портленд" победил 100:93 и повел в серии - 1-0.

 

1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/basketball/news-4110703-portlend-obygral-lejkers-v-pervom-matche-plej-off-nba.html?utm_source=copypaste
Видео: 

Anthony Davis Stopped The Game To Point Out Tilted Rim After Dwight's Dunk

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53