Матч в итальянской серии "С" завершился со счетом 20:0. За одну из команд вышли играть лишь 7 футболистов

17 февраля 2019 г. 19:18
Автор: Виталий Лабскир
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Казалось бы, подобного не может быть в профессиональном футболе. Да еще и в итальянском.

В матче 27-го тура серии "С" "Кунео" принимал "Про Пьяченцу".

У "Про Пьяченцы" вышли на поле лишь 7 футболистов, включая вратаря. Причем все - игроки молодежного состава.

Футболисты "Кунео", коих было на поле, как и положено, 11, одержали победу со счетом 20:0. При этом 13 голов было забитов первом тайме еще 7 - во втором.

Дело в том, что футболисты основного состава "Про Пьяченцы" бастуют в связи с долгами по зарплате.

Видео: 

Cuneo - Pro Piacenza 20-0 |FULL HIGHLIGHTS HD|

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