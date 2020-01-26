Матч "Всех звезд НХЛ-2020". Победитель получил 1 миллион долларов

Состоялся 66-й Матч всех звезд НХЛ.

Это хоккейное шоу прошло в Сент-Луисе. Формат матча "Всех звезд-2020" был таков: в полуфиналах встречались команды Атлантического и Столичного дивизионов, а также Центрального и Тихоокеанского дивизионов, после чего победители в финале определяли обладателя главного приза в 1 миллион долларов. При этом продолжительность каждого матча составляла два 10-минутных периода.

В первом полуфинале победила сборная Атлантического дивизиона - 9:5, во втором - Тихоокеанского - 10:5.

Финал выиграла команда Тихоокеанского дивизиона - 5:4.