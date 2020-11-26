Майк Тайсон в День благодарения разрезал "голову" своего сопреника Роя Джонса

26 ноября 2020 г. 18:46
Автор: Виталий Лабскир
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Возвращающися в ринг Майк Тайсон выложил видео, которое кому-то может показаться смешным, а для кого-то будет выглядеть за гранью фола.

Сегодня отмечается североамериканский праздник День благодарения. Его традиции предусматривают праздничный обед в семейном кругу с поеданием фаршированной индейки.

Тайсон же в видео под названием "День благодарения с Тайсонами" "зафаршировал" голову своего соперника Роя Джонса и попотчевал этой головой жену и ребенка, а остаток скормил собаке. Сам Майк при этом сказал, что он предпочитает съесть ухо.

Бой между двумя выдающимися американскими боксерами-ветеранами 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом состоится через два дня в Лос-Анджелесе. Регламент предстоящего поединка - 8 раундов по 2 минуты.

 

 

Видео: 

Thanksgiving with the Tyson's

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