Мечтать поехать на Олимпиаду и путешествовать по миру. Харьковчанка Ксения Кирильчук - чемпионка мира по кэмпо-каратэ

В 9 лет харьковчанка Ксения Кирильчук - многократный призер всеукраинских соревнований по самбо и чемпионка мира по кэмпо-каратэ. На первый взгляд она - настоящий ангел, но легко дает отпор оппонентам. Одна из самых дорогих наград - с соревнований в Австрии.



Выиграла там у мальчика. А еще она очень красивая и тяжелая, это хорошо приветствуется, когда тяжелая медаль.

Ксения с детства оттачивает навыки в боевых искусствах. На первые соревнования поехала в 5 лет.

Ксения Кирильчук, спортсменка:

У меня получалось, я люблю, когда у меня получается, захотела заниматься, я начала заниматься борьбой самбо. Когда еду на тренировку, вижу как ребята из моей школы бегают на площадке, развлекаются. Но я знаю, что надо, потому что в дальнейшем меня может ждать большое будущее.

Тренирует Ксению отец. Хочет, чтобы его дочь взяла золото на Чемпионате мира в 2020-м году. Сразу после новогодних праздников начнется активная подготовка к запланированным на следующий год соревнований.

Андрей Кирильчук, тренер:

Мы начинаем подготовку к соревнованиям. У неё где-то в неделю 3-4 тренировки. Если за недельку до соревнований, мы тренируемся каждый день. Бывает даже по две тренировки. Да, она устает, конечно, мы это понимаем. Мы пытаемся идти на уступки ей. И какие-то привилегии.

После каждой победы - праздничный ужин. В меню обязательно любимые блюда чемпионки - торт или пицца. Самое главное, подчеркивает мама Ксении, Екатерина, постоянно поддерживать ребенка несмотря на результат.

Екатерина Соломянова-Кирильчук, мама чемпионки:

Если для ребенка это важно, если он переживает, ну, во-первых, это хороший знак. Значит, ему не все равно. В такие моменты лучше просто побыть рядом с ребенком. Вплоть до того, что спросить: "как ты хочешь, чтобы я тебя поддержала?". У нас были такие ситуации, когда вот просто на ручки взять. Подержать, побыть рядом. Сказать: "я тебя понимаю, я понимаю как тебе тяжело, чем я могу тебе помочь?" Это такая простая на самом деле техника. Она идет на пользу.



В будущем спортсменка мечтает стать Олимпийской чемпионкой. Между тем, родители воспитывают еще одну самбистку - маленькую Машу.