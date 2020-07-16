Мэр Ивано-Франковска: "Ингулец - позорная команда барыг!"

Скандальное судейство в Первой лиге украинского футбола.

В одном из матчей 24-го тура Первой лиги украинского футбола "Ингулец" из Петрово, идущий на 1-м месте, одержал победу с душком над "Прикарпатьем" из Ивано-Франковска - 1:0.

Для того, чтобы "Ингулец" победил, арбитр выдумал в компенсированное время пенальти в ворота "Прикарпатья".

После матча мэр Ивана-Франковска Руслан Марцинкив написал гневный пост в Facebook: "Футбол продажный! «Ингулец» — это позорная команда барыг! Судья просто убивает команду. 93-я минута — придуманный пенальти! Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким!"