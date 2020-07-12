Месси, отдав голевой пас, установил очередной уникальный рекорд

12 июля 2020 г. 15:01
Автор: Виталий Лабскир
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Звезда мирового футбола, игрок "Барселоны" Лионель Месси к своему послужному рекордному списку добавил еще одно достижение.

В матче 36-го тура чемпоината Испании по футболу "Барселона" выиграла в гостях 1:0 у "Вальядолида". Автором единственного гола на 15-й минуте матча стал Артуро Видаль, а автором голевого паса - Лионель Месси.

После этого паса Месси стал первым футболистом в истории испанской Примеры, который за один сезон забил не менее 20 голов и отдал при этом не менее 20-ти голевых передач.

В борьбе же за титул чемпиона Испании "Барселона" после этой победы набрала 79 очков и отстает на одно очко от мадридского "Реала", который еще не проводил свой поединок 36-го тура. Если бы "Барселона" не выиграла, то "Реал" мог бы стать чемпионом Испании уже после этого тура.

Видео: 

Highlights Real Valladolid vs FC Barcelona (0-1)

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