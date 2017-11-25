Месси подписал новый контракт с "Барселоной". В нем прописаны астрономические отступные - 700 миллионов долларов

25 ноября 2017 г. 15:08
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Аргентинская "звезда" мирового футбола Лионель Месси, чей контракт с "Бароселоной" заканчивался летом 2018 года подписал новое соглашение, которое не оставляет другим клубом перекупить Месси, поскольку в контракте прописана сумма отступных в размере 700 миллионов долларов.

30-летний Месси уже 14 лет выступает в основном составе "Барселоны". Его новый контракт будет длиться до 2021 года.

За переподписание контракта "Барселона" выдала Месси огромный бонус в размере 105,3 миллионов долларов.

Месси провел в составе "Барселоны" уже 602 матча, забил 523 гола и выиграл 30 трофеев.

 

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