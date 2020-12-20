Месси повторил выдающийся рекорд Пеле и может еще в этом году его побить

20 декабря 2020 г. 12:11
Автор: Виталий Лабскир
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Новое достижение знаменитого футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Пока - в соавторстве с Пеле/

В матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла вничью с "Валенсией" - 2:2. На исходе первого тайма Месси сначала не реализовал пенальти, но в той же атаке поразил ворота "Валенсии", сделав счет 1:1. Этот гол (ниже в видеообзоре матча он на 25-й секунде) стал длч Месси 643-м в его карьере за "Барселону".

Столько же - 643 гола за одну команду забивал лишь легендарный Пеле, выступая с 1956-го по 1974 гг. за бразильский "Сантос".

Пеле уже поздравил Месси с повторением рекорда.

Следующий гол Лионеля Месси за "Барселону" сделает этого аргентинского футболиста единоличным обладателем рекорда по количеству забитых мячей за один клуб.

Видео: 

Highlights FC Barcelona vs Valencia CF (2-2)

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