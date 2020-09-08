Месси прекратил демарш и вернулся в "Барселону"

"Звездный" аргентинский футболист Лео Месси, категорически отказывавшийся продолжать свое выступление в испанской "Барселоне", вынужден выполнять контракт с этим клубом.

После того, как Месси проигнорировал сдачу тестов на коронавирус, которую прошли все футболисты "Барселоны", а также после недельного отсутсвия в тренировочном лагере "Барсы", Лео вернулся в расположение команды и провел первую тренировку.

При этом Месси приехал на тренировочную базу за час до начала тренировки "Барселоны" и занимался сначала индивидуально.

Согласно контракту, Месси принадлежит "Барселоне" до лета 2021 года. Сумма отступных составляет 600 миллионов долларов.