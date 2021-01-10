Месси установил еще один уникальный рекорд

10 января 2021 г. 14:27
Автор: Виталий Лабскир
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Новое проявление величия аргентинского футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси.

В 18-м туре испанской Ла Лиги "Гранада" разгромно проиграла "Барселоне" - 0:4. При этом Месси сделал голевой дубль. У Месси эти голы стали 10-м и 11-м в нынешнем чемпионате Испании.

Отныне Месси обладатель уникального достижения - он единственный футболист в истории, кому удавалось в течении 15-ти сезонов подряд забивать в чемпионате Испании не менее 10-ти голов в каждом из сезонов.

"Барселона" же в нынешней Ла Лиге, имея 34 очка, идет на 3-м месте, отставая на 4 очка от мадридского "Атлетико" и на 3 - от мадридского "Реала".

 

Видео: 

Highlights Granada CF vs FC Barcelona (0-4)

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