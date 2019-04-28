Месть за вратаря

28 апреля 2019 г. 12:43
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Хоккеистам показалось, что соперник нелюбезно обошелся с вратарем их команды.

Во втором периоде второго матча второго раунда Кубка Стэнли в паре "Даллас" - "Сент-Луис" вратарь "Далласа" Бен Бишоп упал после того, как ему, суда по всему, по щитку, ударил клюшкой хоккеист "Сент-Луиса" Оскар Сундквист.

Арбитр нарушения правил в  этом эпизоде не увидел, тем не менее, игроки "Далласа" Эса Линделл и Джон Клингберг устроили охоту на Сундквиста. В итоге Клингбергу удалось сделать Сунквисту больно.

Арбитр удалил Клингберга на 2 минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Сам же матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Далласа", а счет в серии до четрех побед стал ничейным - 1-1.

 

Видео: 

Oskar Sundqvist Hacks Ben Bishop Then Gets Blindsided By John Klingberg

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.