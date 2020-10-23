«Металл» не забил пенальти и впервые не победил во Второй лиге

Харьковский «Металл» потерял первые два очка во Второй лиге украинского футбола.

В 8-м туре “Металл” принимал “Энергию” из Новой Каховки.

Владея значительным игровым преимуществом, харьковская команда не сумела воплотить его хотя бы в один гол, и матч завершился вничью – 0:0.

При этом на 36-й минуте футболист “Металла” Евгений Лозовой не реализовал пенальти, а с 84-й харьковская команда играла в меньшинстве. Был удален Сергей Давыдов, получивший две желтые карточки.

У “Металла”, возглавляющего турнирную табблицу группы “Б” Второй лиги, 22 очка.