«Металл» не забил пенальти и впервые не победил во Второй лиге

23 октября 2020 г. 18:08
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский «Металл» потерял первые два очка во Второй лиге украинского футбола.

В 8-м туре “Металл” принимал “Энергию” из Новой Каховки.

Владея значительным игровым преимуществом, харьковская команда не сумела воплотить его хотя бы в один гол, и матч завершился вничью – 0:0.

При этом на 36-й минуте футболист “Металла” Евгений Лозовой не реализовал пенальти, а с 84-й харьковская команда играла в меньшинстве. Был удален Сергей Давыдов, получивший две желтые карточки.

У “Металла”, возглавляющего турнирную табблицу группы “Б” Второй лиги, 22 очка.

Видео: 

«Метал» (Харків) - «Енергiя» (Нова Каховка) / Друга ліга / 8 тур

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