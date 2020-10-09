"Металл" по-прежнему без потерянных очков. Победный гол забит бисиклетой

6 матчей - 6 побед. Такой поступью движется во Второй лиге харьковский "Металл". В 6-м туре "Металл" принимал симферопольскую "Таврию", базирующуюся на неоккупированной части Украины.

В первом тайме обошлось без забитых голов, при этом капитан "Металла" Руслан Фомин не реализовал пенальти.

После перерыва Владимир Танчик открыл за "Металл" счет. Андрей Фаюк за "Таврию" сравнял. После чего на 73-й минуте матча после розыгрыша углового футболист "Металла" Виталий Федорив забил гол ударом через себя и принес харьковско команде победу - 2:1.

Таким образом, у "Металла", возглавляющего турнирную таблицу группы "Б" Второй лиги, теперь 18 очков из 18-ти возможных.

Ниже, угловой с голевой бисиклетой Федорива на 1:54:10.