"Металлист 1925" дважды вел в счете в матче с "Прикарпатьем", но не выиграл

В Первой лиге украинского футбола состоялся перенесенный 24-й тур, который должен был пройти в дни выборов Президента Украины.

"Металлист 1925" играл в Ивано-Франковске против местного "Прикарпатья". Игра проходила в сильный дождь, с которым не справился дренаж полы в Ивано-Франковске.

За "Металлист 1925" голевым дублем отметился Олег Синица, забивавший с пенальти и с игры. Футболисты "Прикарпатья" дважды уступали в счете, но оба раза отыгрались с голами Ярослава Конкольняка (с пенальти) и Богдана Оринчака.

В итоге матч завершился вничью - 2:2.

У "Металлиста 1925" 47 очков поле 25-ти сыгранных матчей и 4-е место в турнирной таблице. "Днепр-1" досрочно стал победителем Первой лиги и обладателем прямой путевки в Премьер-Лигу. На втором и третьем местах, дающих право на переходные матчи идут "Колос" (Коваливка) и "Волынь" (Луцк). У них, соотвтетственно, 51 и 50 очков после 26-ти матчей.