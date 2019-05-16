"Металлист 1925" дважды вел в счете в матче с "Прикарпатьем", но не выиграл

16 мая 2019 г. 12:39
Автор: Виталий Лабскир
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В Первой лиге украинского футбола состоялся перенесенный 24-й тур, который должен был пройти в дни выборов Президента Украины.

"Металлист 1925" играл в Ивано-Франковске против местного "Прикарпатья". Игра проходила в сильный дождь, с которым не справился дренаж полы в Ивано-Франковске.

За "Металлист 1925" голевым дублем отметился Олег Синица, забивавший с пенальти и с игры. Футболисты "Прикарпатья" дважды уступали в счете, но оба раза отыгрались с голами Ярослава Конкольняка (с пенальти) и Богдана Оринчака.

В итоге матч завершился вничью - 2:2.

У "Металлиста 1925" 47 очков поле 25-ти сыгранных матчей и 4-е место в турнирной таблице. "Днепр-1" досрочно стал победителем Первой лиги и обладателем прямой путевки в Премьер-Лигу. На втором и третьем местах, дающих право на переходные матчи идут "Колос" (Коваливка) и "Волынь" (Луцк). У них, соотвтетственно, 51 и 50 очков после 26-ти матчей.

Видео: 

"Прикарпаття" - "Металіст 1925" - 2:2. Перша ліга. 24 тур (огляд матчу)

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