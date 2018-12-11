"Металлист 1925". Горяинов лишен приставки "и.о."

На общем собрании клуба "Металлист 1925" было принято кадровое решение по Александру Горяинову

Горяинов выступил с отчетом в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. В своей речи наставник подвел итоги первой части сезона, доложил о планах на подготовительный период и на весну.

Единогласным решением общего собрания участников ООО "ФК "Металлист 1925" Харьков" с сегодняшнего дня Александр Горяинов лишен приставки "и.о." и назначен главным тренером главной команды харьковского клуба.

Генеральному директору Владимиру Линке поручено заключить соответствующий контракт.