"Металлист 1925". Горяинов лишен приставки "и.о."

11 декабря 2018 г. 16:56
Источник: ФК "Металлист 1925"
1 просмотр

На общем собрании клуба "Металлист 1925" было принято кадровое решение по Александру Горяинову

Горяинов выступил с отчетом в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. В своей речи наставник подвел итоги первой части сезона, доложил о планах на подготовительный период и на весну.

Единогласным решением общего собрания участников ООО "ФК "Металлист 1925" Харьков" с сегодняшнего дня Александр Горяинов лишен приставки "и.о." и назначен главным тренером главной команды харьковского клуба.

Генеральному директору Владимиру Линке поручено заключить соответствующий контракт.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.