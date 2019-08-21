"Металлист 1925" и ФК "Волчанск" узнали соперников по 1/32 финала Кубка Украины

В Киеве состоялась жеребоевка второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу. На этой стадии в борьбу за трофей вступают команды Первой Лиги.

"Металлисту 1925", выступающему как раз в Первой лиге, в соперники достался "Ингулец" из Петрово, также из Первой Лиги. В минувшем сезоне "Ингулец" умудрился дойти до финала Кубка Украины, где проиграл донецкому "Шахтеру". "Металлист 1925" сыграет против "Ингульца" в гостях.

Единственному представителю аматорского футбола в 1/32 Кубка Украины - команде ФК "Волчанск" из Харьковской области в соперники достался перволиговый клуб из Киева "Бровар-Оболонь". "Волчанск" будет хозяином поля.

Базовая дата проведения кубковых матчей этой стадии - 27 августа.

Полный состав пар выглядит таким образом: