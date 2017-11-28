"Металлист 1925". Курс на первую лигу

Харьковский "Металлист-1925" сделал первые шаги в профессиональном украинском футболе, отыграв полсезона во второй лиге. При этом клуб остается любимцем областной власти, чем, например, не может похвастаться ведущий харьковский клуб "Гелиос", выступающий в первой лиге. Состоялась очередная встреча коллектива "Металлиста 1925" с губернатором Юлией Светличной.

Летом "Металлист 1925" повысился из аматорской лиги во вторую лигу профессионального футбола. Команда сыграла 22 матча, 16 из которых выиграла. Имея 51 очко и занимая второе место в группе "Б" второй лиги, "Металлист 1925" уверенно шагает к повышению в классе. Во время осенней части первенства в харьковской команде сменился главный тренер. Вместо Александра Призетко во главе тренерского мостика стал Александр Иванов, который в свое время играл за "Металлист" и входил в тренерский штаб Мирона Маркевича. Именно перед Ивановым поставлена ​​задача вывести команду в первую лигу.

Александр Иванов, главный тренер "Металлиста 1925":

Подводя итоги, я уже говорил, что хотелось бы, конечно, закончить на первом месте. Но, давайте так - у нас еще впереди целый круг.

"Металлист 1925" с самого своего рождения был обласкан областной властью. Вот и сейчас - в межсезонье, что наступило во второй лиге украинского футбола, в команду пришла губернатор Юлия Светличная.

Юлия Светличная, губернатор:

Вы уже достойно представляете Харьков. Вы уже гордо несете звание "Металлиста". Вы уже новая страница в истории харьковского футбола "Металлиста 1925".

Конечно, губернат не ушла без традиционного подарка от футбольной команды - футболки. Ну а "Металлист 1925" после отпуска начнет готовиться к третему кругу во второй лиге, где весной будет бороться за путевку в первую лигу украинского футбола с первого или второго места своей группы второй лиги.