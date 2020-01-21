"Металлист 1925" начал подготовку к весенней части сезона

Черновая работа, которая должна дать результат весной. Харьковский "Металлист 1925" вышел из отпуска и начал тренировочный сбор. В зимние месяцы будет закладываться фундамент физической подготовки, и строиться игра. Все для того, чтобы весной харьковская команда была конкурентоспособной в борьбе за выход в Премьер-Лигу.

Впервые в 2020 году футболисты харьковской команды Первой лиги "Металлист 1925" собрались вместе. За исключением двух бразильцев Дерека и Лукаса, которые вскоре прилетят с родины в Украину и 24 января присоединятся к команде. У "Металлиста 1925" закончились каникулы, и впереди два месяца подготовки к весенней части первенства Украины.

Андрей Демченко, главный тренер "Металлиста 1925":

Зимний подготовительный период - это тяжелая работа в первую очередь. Поэтому наша задача хорошо подготовиться и достойно дать бой во второй части чемпионата и добыть эту путевку выхода в высшую лигу.

Первый сбор продлится три недели. На нем футболистов уже ждут серьезные физические нагрузки и тяжелая тренировочная работа.

Дмитрий Поспелов, футболист "Металлиста 1925":

- Да, да. Очень тяжелая, самая тяжелая. Как тренер сказал - для футболиста сбор - это критические дни.

- Тобто будете з них якось виходити?

- Ну да. Будем стараться, терпеть. Надо готовиться.

Максим Цвиренко, футболист "Металлиста 1925":

Более-менее сыгранность у нас повысилась за первую часть сезона. Сейчас был отпуск. Надо опять все связки наигрывать. Придут, наверное, новые игроки. Поэтому будем, как говорится, да, работать.

Об одном новичке, с которым подписан контракт, "Металлист 1925" уже официально сообщил - это центральный защитник Сергей Ченбай, перешедший в харьковскую команду из кременчугского «Кремня». Также на просмотре еще группа футболистов, которые могут усилить состав "Металлиста 1925". Задача же перед харьковской командой, которая пошла на зимнем перерыв на седьмом месте, на сезон неизменна - попасть в первую тройку, чтобы повыситься в классе и выйти в Премьер-Лигу.