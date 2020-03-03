"Металлист 1925" назвал имена двух ближайших соперников на третьем тренировочном сборе

03 марта 2020 г. 12:55
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский футбольный клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925", проводящий свой третий тренировочный сбор зимнего межсезонья в Высоком, запланировал на этой неделе два контрольных поединка.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", 3-го и 6-го марта, в рамках харьковского этапа подготовки ко второй части сезона, "Металлист 1925" проведет два товарищеских матча. Соперниками "желто-синих" на первой неделе третьего сбора будут, соответственно, земляки из "Авангарда" и 13-я команда Первой лиги - "Кремень" из Кременчуга Полтавской области.

С "Авангардом" подопечные Андрея Демченко сыграют на тренировочной базе в поселке Высокий, а с "Кременем" - на кременчуцком стадионе "Кремень-Арена".

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